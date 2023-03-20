У Києві збільшать години продажу алкоголю

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

При цьому у Раді оборони міста Києва зазначили, що дане рішення сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції.

"У Києві з 27 березня дозволять продавати алкоголь з 11:00 до 21:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - заявив Кличко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві скорочують тривалість комендантської години з 26 березня. Вона діятиме в столиці з 00:00 до 05:00 щодня.

Також повідомлялося, що в Києві планують хочуть прибрати непотрібні блокпости, а деякі перевести у так званий "сплячий режим".

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