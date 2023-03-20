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У Києві збільшать години продажу алкоголю

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Київ, Понеділок 20 березня 2023 16:14
У Києві збільшать години продажу алкоголю Фото: у Києві збільшать години продажу алкоголю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Києва змінить години продажу алкогольних напоїв у місті з 27 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

"У Києві з 27 березня дозволять продавати алкоголь з 11:00 до 21:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - заявив Кличко.

При цьому у Раді оборони міста Києва зазначили, що дане рішення сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві скорочують тривалість комендантської години з 26 березня. Вона діятиме в столиці з 00:00 до 05:00 щодня.

Також повідомлялося, що в Києві планують хочуть прибрати непотрібні блокпости, а деякі перевести у так званий "сплячий режим".

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