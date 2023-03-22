Кияни зможуть придбати QR-квиток на міську електричку за допомогою "Київ Цифровий"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як розповіли у відомстві, у застосунку можна буде згенерувати QR-квиток. Після цього його можна буде відсканувати на валідаторі, так само як у метро та наземному транспорті.

"QR-квиток на електричку одноденний, тому скористатися ним можна лише в день придбання. Квиток не діє в інших типах громадського транспорту. Вартість квитка - 15 гривень", - розповіли в КМДА.

Окрім цього згенерований квиток можна буде передавати іншому користувачу.

"Раптом плани зміняться, можете поділитися квитком з другом", - сказано в повідомленні.

Також в "Київ Цифровий" було додано ще одне оновлення. Відтепер там можна переглянути станції метро та актуальні графіки їхньої роботи.