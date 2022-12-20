У Києві зі світлом менше половини споживачів. В "Укренерго" розповіли, коли покращиться ситуація

У Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Очікується, що енергетикам вже сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, а разом з цим і зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Загалом, станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Вчорашні нічні обстріли дронами об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні і артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві.

Зазначимо, що у Києві продовжують діяти аварійні відключення світла.

Тим часом через проблеми зі світлом майже 150 столичних будинків у Києві можуть залишитися без тепла.

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