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В Киеве со светом меньше половины потребителей. В "Укрэнерго" рассказали, когда улучшится ситуация

Новина українською →
Киев, Вторник 20 декабря 2022 12:32
В Киеве со светом меньше половины потребителей. В "Укрэнерго" рассказали, когда улучшится ситуация Фото: в Киеве со светом меньше половины потребителей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете - питание критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Ожидается, что энергетикам уже сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, а вместе с этим и уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

В общем, на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме.

Вчерашние ночные обстрелы дронами объектов магистральных сетей в центральном регионе и артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.

Отметим, что в Киеве продолжают действовать аварийные отключения света.

Между тем из-за проблем со светом почти 150 столичных домов в Киеве могут остаться без тепла.

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