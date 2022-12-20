Аварійні відключення продовжуються. Влада розповіла про ситуацію зі світлом у Києві

На ранок 20 грудня Київ, як і решта регіонів країни, продовжує отримувати лімітований обсяг електропостачання. У місті, як і раніше, діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Йде ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерацію електроенергії обмежено, тому столиця, як і всі інші регіони країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів, як і раніше, подається в режимі аварійних відключень", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко. .

Щодо ситуації з воднопостачанням, то він розповів, що подача води відбувається у штатному режимі. При цьому котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через проблеми з електроенергією відключаються почергово.

Глава КМВА додав, що енергетики, ремонтні бригади та комунальники продовжують працювати у посиленому режимі.

Також Попко нагадав, що у місті розгорнуто 430 стаціонарних "Пунктів Незламності", де можна зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв'язком.