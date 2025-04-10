У Києві збивають російські дрони, пролунали вибухи

Вибухи в районі міста Києва пролунали майже опівночі. Їх було кілька.

Після цього з'явилася заяві КМВА про бойову роботу у столиці з відбиття ворожої повітряної атаки - зокрема із використанням ударних безпілотників типу "Шахед".

Також мешканців Києва закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Ще є повітряні цілі над містом та в околицях", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Своєю чергою мер столиці Віталій Кличко уточнив у своєму Telegram, що над містом фіксують кілька груп російських ударних безпілотників.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Над містом декілька ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях!" - поінформував він.

Близько 00:15 (10 квітня) у Києві знову було чути вибухи.

О 00:18 у КМВА заявили, що над Києвом досі є ворожі повітряні цілі.

"Повітряна тривога триває! У небі над містом все ще є ворожі цілі. Залишайтеся в укриттях до відбою", - йдеться в оголошенні адміністрації.