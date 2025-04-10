У Києві збивають російські дрони, пролунали вибухи

У Києві у ніч проти 10 квітня було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. У столиці працює протиповітряна оборони.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Вибухи в районі міста Києва пролунали майже опівночі. Їх було кілька.
Після цього з'явилася заяві КМВА про бойову роботу у столиці з відбиття ворожої повітряної атаки - зокрема із використанням ударних безпілотників типу "Шахед".
Також мешканців Києва закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.
"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Ще є повітряні цілі над містом та в околицях", - йдеться в оголошенні адміністрації.
Своєю чергою мер столиці Віталій Кличко уточнив у своєму Telegram, що над містом фіксують кілька груп російських ударних безпілотників.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Над містом декілька ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях!" - поінформував він.
Близько 00:15 (10 квітня) у Києві знову було чути вибухи.
О 00:18 у КМВА заявили, що над Києвом досі є ворожі повітряні цілі.
"Повітряна тривога триває! У небі над містом все ще є ворожі цілі. Залишайтеся в укриттях до відбою", - йдеться в оголошенні адміністрації.
Як повідомлялося раніше, пізно ввечері 9 квітня у Києві оголосили повітряну тривогу, як і в низці областей України. Вона пов'язана із загрозою ударних безпілотників ворога, які росармія запустила у бік України з кількох напрямків.
Також нагадаємо, що під час минулої нічної атаки окупанти запустили 55 БПЛА типу "Шахед" по Україні. Внаслідок ударів були пошкодження будинків, магазинів, амбулаторії та газопроводу.
Додамо, у Дніпрі через масовану дронову атаку постраждали 15 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.