Атака дронів на Дніпро: постраждали 15 людей, є руйнування (фото наслдіків)
Уночі РФ масово атакувала дронами Дніпро. Постраждали 15 людей, пошкоджені будинки й підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та ДСНС України.
У ніч на 9 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше ударів припало на місто Дніпро.
Унаслідок атаки постраждали 15 людей, з них восьмеро - у лікарнях. Стан переважно середньої тяжкості, одна людина - у легкому стані.
За попередніми даними, у Дніпрі пошкоджені 15 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та близько 20 автомобілів.
Також є руйнування на території кількох підприємств, постраждали адмінбудівлі та об’єкти інфраструктури. Усі пожежі, які виникли внаслідок ударів, ліквідовані.
До гасіння залучались понад 90 рятувальників та 19 одиниць техніки.
Ситуація в області
Крім Дніпра, ворог атакував Апостолове в Криворізькому районі - там постраждало приватне підприємство, обійшлося без жертв.
Також під удар потрапив Нікопольський район. Дрони-камікадзе влучили по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджено спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає.
Нагадаємо, що у проміжку між 22:30 та 22:45 в місті пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали, що в напрямку Дніпра та Кам'янському летить декілька груп ударних безпілотників.
Згодом глава ОВА поінформував, що внаслідок атаки дронів у місті сталися пожежі. За попередніми даними, є пошкодження приватних будинків та авто. Пізніше стало відомо про постраждалих.
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