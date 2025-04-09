Атака дронів на Дніпро: постраждали 15 людей, є руйнування (фото наслдіків)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та ДСНС України.

Також під удар потрапив Нікопольський район. Дрони-камікадзе влучили по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджено спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає.

Крім Дніпра, ворог атакував Апостолове в Криворізькому районі - там постраждало приватне підприємство, обійшлося без жертв.

Також є руйнування на території кількох підприємств, постраждали адмінбудівлі та об’єкти інфраструктури. Усі пожежі, які виникли внаслідок ударів, ліквідовані.

За попередніми даними, у Дніпрі пошкоджені 15 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та близько 20 автомобілів.

Унаслідок атаки постраждали 15 людей, з них восьмеро - у лікарнях. Стан переважно середньої тяжкості, одна людина - у легкому стані.

У ніч на 9 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше ударів припало на місто Дніпро.

Нагадаємо, що у проміжку між 22:30 та 22:45 в місті пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали, що в напрямку Дніпра та Кам'янському летить декілька груп ударних безпілотників.

Згодом глава ОВА поінформував, що внаслідок атаки дронів у місті сталися пожежі. За попередніми даними, є пошкодження приватних будинків та авто. Пізніше стало відомо про постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.