Ворог атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів

У Києві та багатьох областях України сьогодні ввечері оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

У Києві та багатьох областях України сьогодні ввечері оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе.

За останніми даними військових, ударні безпілотники противника фіксувалися у семи областях, проте також були помічені нові групи "Шахедів", які російські окупанти запустили як з півночі, так і з півдня.

Так, о 23.17 у ПС заявляли, що:

група дроні-камікадзе противника була зафіксована на півночі Сумщини,

ще кілька груп БПЛА ворога - на півночі Чернігівщини,

були помічені "Шахеди" на півночі Черкаської області та півдні Київської області, на півдні Полтавщини,

також кілька груп "Шахедів" спостерігалася на півночі Кіровоградщини,

ворожі дрони були помічені на півночі на півдні Миколаївщини,

а ще - нова група "Шахедів" з Чорного моря, яка прямувала у бік Миколаївської області.

Близько пів на дванадцяту ночі у КМВА заявили, що у столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА противника.

"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так: