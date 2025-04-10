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В Киеве сбивают российские дроны, прозвучали взрывы

Фото: в Киеве идет работа ПВО из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 10 апреля были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки. В столице работает противовоздушная оборона.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Взрывы в районе города Киева прогремели почти в полночь. Их было несколько.

После этого появилось заявление КГВА о боевой работе в столице по отражению вражеской воздушной атаки - в частности с использованием ударных беспилотников типа "Шахед".

Также жителей Киева призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Еще есть воздушные цели над городом и в окрестностях", - говорится в объявлении администрации.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил в своем Telegram, что над городом фиксируют несколько групп российских ударных беспилотников.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Над городом несколько вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях!" - проинформировал он.

Около 00:15 (10 апреля) в Киеве снова были слышны взрывы.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, поздно вечером 9 апреля в Киеве объявили воздушную тревогу, как и в ряде областей Украины. Она связана с угрозой ударных беспилотников врага, которые росармия запустила в сторону Украины с нескольких направлений.

Также напомним, что во время прошлой ночной атаки оккупанты запустили 55 БПЛА типа "Шахед" по Украине. В результате ударов были повреждения домов, магазинов, амбулатории и газопровода.

Добавим, в Днепре из-за массированной дроновой атаки пострадали 15 человек.

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КиевПВОВзрывыАтака дронов