В Киеве сбивают российские дроны, прозвучали взрывы

В Киеве в ночь на 10 апреля были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки. В столице работает противовоздушная оборона.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Взрывы в районе города Киева прогремели почти в полночь. Их было несколько.
После этого появилось заявление КГВА о боевой работе в столице по отражению вражеской воздушной атаки - в частности с использованием ударных беспилотников типа "Шахед".
Также жителей Киева призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Еще есть воздушные цели над городом и в окрестностях", - говорится в объявлении администрации.
В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил в своем Telegram, что над городом фиксируют несколько групп российских ударных беспилотников.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Над городом несколько вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях!" - проинформировал он.
Около 00:15 (10 апреля) в Киеве снова были слышны взрывы.
Как сообщалось ранее, поздно вечером 9 апреля в Киеве объявили воздушную тревогу, как и в ряде областей Украины. Она связана с угрозой ударных беспилотников врага, которые росармия запустила в сторону Украины с нескольких направлений.
Также напомним, что во время прошлой ночной атаки оккупанты запустили 55 БПЛА типа "Шахед" по Украине. В результате ударов были повреждения домов, магазинов, амбулатории и газопровода.
Добавим, в Днепре из-за массированной дроновой атаки пострадали 15 человек.
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