У Києві збільшилась кількість жертв нічної атаки окупантів

За даними на цю годину, у Києві загинуло восьмеро людей після удару РФ (за уточненою інформацією мера Віталія Кличка). Також поранення різного ступеня отримали 33 особи.

Рятувальники інформують, що їм вдалось деблокували з-під завалів ще двох людей.

Пожежні підрозділи продовжують вгамовувати полум'я у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.