UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві збільшилась кількість жертв нічної атаки окупантів

07:45 20.08.2026 Чт
1 хв
Які останні дані рятувальників ДСНС?
aimg Пилип Бойко
Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)

Фахівці ДСНС та медики продовжують надавати допомогу постраждалим внаслідок цинічної балістичної атаки РФ по столиці цієї ночі. На жаль, кількість загиблих збільшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними на цю годину, у Києві загинуло восьмеро людей після удару РФ (за уточненою інформацією мера Віталія Кличка). Також поранення різного ступеня отримали 33 особи.

Рятувальники інформують, що їм вдалось деблокували з-під завалів ще двох людей.

Пожежні підрозділи продовжують вгамовувати полум'я у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

Що ще відомо про атаку окупантів на Київщину

Раніше у ДСНС показали перші фото наслідків нічної атаки. Влучання, руйнування та пожежі рятувальники зафіксували одразу у трьох районах столиці.

В результаті масованого удару було пошкоджено дитячу лікарню та житлові будинки.

Також окупанти били по Київській області. У Броварах загинув чоловік, а сама громада міста залишилась без електрики.

У декількох районах столиці теж немає світла. Енергетики вже з'ясовують причини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва