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В Киеве увеличилось количество жертв ночной атаки оккупантов

07:45 20.08.2026 Чт
1 мин
Каковы последние данные спасателей ГСЧС?
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)

Специалисты ГСЧС и медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате циничной баллистической атаки РФ по столице этой ночью. К сожалению, количество погибших увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным на этот час, в Киеве погибли восемь человек после удара РФ (по уточненной информации мэра Виталия Кличко на 07:40). Также ранения разной степени получили 33 человека.

Спасатели информируют, что им удалось деблокировать из-под завалов еще двух человек.

Пожарные подразделения продолжают гасить пламя в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.

На местах работают подразделения ГСЧС и все службы.

Что еще известно об атаке оккупантов на Киевщину

Ранее в ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки. Попадание, разрушение и пожары спасатели зафиксировали сразу в трех районах столицы.

В результате массированного удара были повреждены детская больница и жилые дома.

Также кафиры били по Киевской области. В Броварах погиб мужчина, а сама община города осталась без электричества.

В нескольких районах столицы тоже нет света. Энергетики уже выясняют причины.

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