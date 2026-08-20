В Киеве увеличилось количество жертв ночной атаки оккупантов

Специалисты ГСЧС и медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате циничной баллистической атаки РФ по столице этой ночью. К сожалению, количество погибших увеличилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным на этот час, в Киеве погибли восемь человек после удара РФ (по уточненной информации мэра Виталия Кличко на 07:40). Также ранения разной степени получили 33 человека.
Спасатели информируют, что им удалось деблокировать из-под завалов еще двух человек.
Пожарные подразделения продолжают гасить пламя в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.
На местах работают подразделения ГСЧС и все службы.
Ранее в ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки. Попадание, разрушение и пожары спасатели зафиксировали сразу в трех районах столицы.
В результате массированного удара были повреждены детская больница и жилые дома.
Также кафиры били по Киевской области. В Броварах погиб мужчина, а сама община города осталась без электричества.
В нескольких районах столицы тоже нет света. Энергетики уже выясняют причины.