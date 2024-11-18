У Києві завтра змінять один з тролейбусних маршрутів: у чому причина

Завтра, 19 листопада, тролейбус №44 у Києві буде курсувати за зміненим маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Наприклад, маршрути тролейбусів №5 та автобусів №32 були змінені через ремонтні роботи на вулиці Віктора Некрасова, а ось рух автобусів №2, 39, 61, 98 та тролейбуса №3 був іншим через організацію продовольчих ярмарків на кількох вулицях міста.

Нагадаємо, що минулими вихідними деякі маршрути громадського транспорту у Києві також тимчасово змінювалися.

КП "Київпастранс" також приносить вибачення за можливі незручності та закликає пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.

Таким чином, на час ремонтних робіт тролейбуси прямуватимуть за такою схемою:

Повідомляється, що роботи охоплять ділянку між вулицями Левка Лук'яненка та Героїв Дніпра.

Проведення асфальтування на зазначеній ділянці спрямоване на покращення стану дорожнього покриття. Після завершення робіт стандартний маршрут буде відновлено.

Таке рішення було прийнято КП "Київпастранс" через проведення асфальтування на вул. Зої Гайдай.

Також нагадаємо, що ще наприкінці жовтня стало відомо про те, що майже до кінця листопада у столиці рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений. На цій ділянці КК "Київавтодор" проводить ремонт шляхопроводу.

Обмеження руху почалося у суботу 26 жовтня. Повідомлялося, що воно триватиме до 26 листопада.

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