Рух Броварським проспектом у Києві буде частково обмежений до листопада: у чому причина

Майже до кінця листопада рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

КК "Київавтодор" буде проводити ремонт шляхопроводу. Саме тому рух транспорту Броварським проспектом у правій смузі під ним у напрямку Броварів буде обмежений.

Це обмеження буде чинним вже із суботи 26 жовтня. Воно триватиме до 26 листопада.

Комунальники приносить вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів протягом зазначеного періоду.

Фото: обмеження руху Броварським проспектом, Київ (КК "Київавтодор")

Також нагадаємо, що у Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на мосту Метро. Відомо, що таке рішення пов'язане з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

До слова, рух Північним мостом у Києві вже обмежували у зв'язку із проведенням благодійного марафону на початку жовтня.