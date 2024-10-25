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Рух Броварським проспектом у Києві буде частково обмежений до листопада: у чому причина

Київ, П'ятниця 25 жовтня 2024 20:03
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Рух Броварським проспектом у Києві буде частково обмежений до листопада: у чому причина Фото: Київ (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Майже до кінця листопада рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

КК "Київавтодор" буде проводити ремонт шляхопроводу. Саме тому рух транспорту Броварським проспектом у правій смузі під ним у напрямку Броварів буде обмежений.

Це обмеження буде чинним вже із суботи 26 жовтня. Воно триватиме до 26 листопада.

Комунальники приносить вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів протягом зазначеного періоду.

Рух Броварським проспектом у Києві буде частково обмежений до листопада: у чому причина

Фото: обмеження руху Броварським проспектом, Київ (КК "Київавтодор")

Також нагадаємо, що у Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на мосту Метро. Відомо, що таке рішення пов'язане з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

До слова, рух Північним мостом у Києві вже обмежували у зв'язку із проведенням благодійного марафону на початку жовтня.

Окрім цього зазначимо, що на водіїв чекають деякі зміни правил дорожнього руху. Вони наберуть чинности вже 1 листопада. Дізнайтеся про нововведення у нашому матеріалі.

Додамо, що нові правила діятимуть по всій Україні. Відомо, що одне із них буде стосуватися змін дозволеної швидкості у зимовий та літній період Деякі знаки будуть змінені.

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