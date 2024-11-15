У вихідні у Києві маршрути деяких тролейбусів та автобусів зміняться: схема руху

У вихідні, 16 та 17 листопада, в Києві тимчасово змінять маршрути тролейбусів №5 та автобусів №32 через ремонтні роботи на вулиці Віктора Некрасова. Водночас у суботу рух автобусів №2, 39, 61, 98 та тролейбуса №3 також буде іншим через організацію продовольчих ярмарків на кількох вулицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київпастранс ".

Там пояснили, як саме будуть рухатися автобуси та тролейбуси, рух яких було змінено.

Таким чином:

Тролейбуси №5 тимчасово курсуватимуть за маршрутом тролейбусів №4.

тимчасово курсуватимуть за маршрутом тролейбусів №4. Автобуси №32 їздитимуть за звичним маршрутом від станції метро "Нивки" до вул. Віктора Некрасова, а далі - по вулицях Івана Виговського, проспекту Європейського Союзу, вул. Ярослава Івашкевича та вул. Вишгородській.

Зміни у русі, як зазначили у "Київпастрансі" пов’язані з ремонтними роботами, які вимагають повного закриття руху на вулиці Віктора Некрасова.



Фото: схема руху (t.me kyivpasstrans)

Однак це не всі зміни руху громадського руху транспорту у вихідні у Києві.

Як повідомили у "Київпастранс", 16 листопада в Києві через організацію продовольчих ярмарків на кількох вулицях буде змінено маршрути автобусів №2, 39, 61, 98 та тролейбуса №34:

Автобус №2 - у напрямку до вул. Шолуденка від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна - буде курсувати за стандартним маршрутом, а потім - від бульвару Вацлава Гавела, вул. Гарматна, просп. Берестейський до вул. Шолуденка. Однак зворотний маршрут без змін.

Автобус №39 - у напрямку до вул. Ракетної буде їхати через просп. Голосіївський, просп. Науки, вул. Лисогірську до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною. Водночас у зворотному напрямку він курсуватиме без змін.

Автобус №61 - у напрямку вул. Радунської їздитиме через вул. Лісківську, вул. Милославську, вул. Градинську, вул. Оноре де Бальзака (з обох боків), вул. Олександри Екстер, просп. Червоної Калини, вул. Сержа Лифаря та інші вулиці району.

Автобус №98 - слідуватиме через вул. Радунську, вул. Будищанську, вул. Оноре де Бальзака, вул. Олександри Екстер, просп. Червоної Калини, вул. Сержа Лифаря та вул. Пухівську до ТЕЦ-6.

Тролейбус №34 - курсуватиме між вул. Північною та просп. Степана Бандери.

Співробітники "Київпастрансу" перепросили за можливі незручності та закликали пасажирів планувати маршрути з урахуванням цих змін.

Зазначимо, що сьогодні, 15 листопада, було тимчасово обмежено рух на лівому березі столиці через прорив труби. Відомо, що аварія сталася на Дніпровській набережній. Зокрема, проїзну частину залило водою. Це частково ускладнило рух транспорту.