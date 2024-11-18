В Киеве завтра сменят один из троллейбусных маршрутов: в чем причина
Завтра, 19 ноября, троллейбус №44 в Киеве будет курсировать по измененному маршруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Такое решение было принято КП "Киевпасстранс" из-за проведения асфальтирования на ул. Зои Гайдай.
Проведение асфальтирования на указанном участке направлено на улучшение состояния дорожного покрытия. После завершения работ стандартный маршрут возобновится.
Сообщается, что работы охватят участок между улицами Левко Лукьяненко и Героев Днепра.
Таким образом, на время ремонтных работ троллейбусы будут следовать по следующей схеме:
- Проспект Степана Бандеры - проспект Владимира Ивасюка - ул. Александра Архипенко - ул. Иорданская - ул. Героев полка "Азов" - ул. Левка Лукьяненко - ст. м. "Минская" - пл. Михаила Загороднего - проспект Владимира Ивасюка - ул. Северная.
КП "Киевпасстранс" также приносит извинения за возможные неудобства и призывает пассажиров учитывать изменения во время планирования поездок.
Там также привели схему измененного троллейбусного маршрута.
Фото: троллейбусный маршрут №44 (kyivcity.gov.ua)
Напомним, что в минувшие выходные некоторые маршруты общественного транспорта в Киеве также временно менялись.
Например, маршруты троллейбусов №5 и автобусов №32 были изменены из-за ремонтных работ на улице Виктора Некрасова, а вот движение автобусов №2, 39, 61, 98 и троллейбуса №3 было другим из-за организации продовольственных ярмарок на нескольких улицах города.
Также напомним, что еще в конце октября стало известно о том, что почти до конца ноября в столице движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено. На этом участке УК "Киевавтодор" производит ремонт путепровода.
Ограничение движения началось в субботу 26 октября. Сообщалось, что оно продлится до 26 ноября.
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