В Киеве завтра сменят один из троллейбусных маршрутов: в чем причина

Завтра, 19 ноября, троллейбус №44 в Киеве будет курсировать по измененному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Например, маршруты троллейбусов №5 и автобусов №32 были изменены из-за ремонтных работ на улице Виктора Некрасова, а вот движение автобусов №2, 39, 61, 98 и троллейбуса №3 было другим из-за организации продовольственных ярмарок на нескольких улицах города.

Напомним, что в минувшие выходные некоторые маршруты общественного транспорта в Киеве также временно менялись.

КП "Киевпасстранс" также приносит извинения за возможные неудобства и призывает пассажиров учитывать изменения во время планирования поездок.

Таким образом, на время ремонтных работ троллейбусы будут следовать по следующей схеме:

Сообщается, что работы охватят участок между улицами Левко Лукьяненко и Героев Днепра.

Проведение асфальтирования на указанном участке направлено на улучшение состояния дорожного покрытия. После завершения работ стандартный маршрут возобновится.

Такое решение было принято КП "Киевпасстранс" из-за проведения асфальтирования на ул. Зои Гайдай.

Также напомним, что еще в конце октября стало известно о том, что почти до конца ноября в столице движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено. На этом участке УК "Киевавтодор" производит ремонт путепровода.

Ограничение движения началось в субботу 26 октября. Сообщалось, что оно продлится до 26 ноября.

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