У Києві завтра зміниться маршрут кільцевої електрички

Маршрут руху Київської кільцевої електрички на правому березі тимчасово змінять. Зокрема, 12 грудня, електропоїзди Київського кільця не будуть заїжджати на станцію Святошин.

З 9:00 до 17:00, потяги їхатимуть від станції Берестейська до станції Борщагівка. Так само - у зворотньому напрямку.

"Просимо врахувати ці зміни в плануванні ваших поїздок", - йдеться в повідомленні.

Оновлений графік роботи електрички

З 15 грудня Київська кільцева електричка змінить графік роботи. Потяги курсуватимуть щопівгодини, оскільки будівництво Подільсько-Воскресенського мосту завершено.

Окрім того, знову курсуватиме останній найпізніший рейс електропоїзда. Він відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 і прибуватиме о 23:20 на станцію Святошин.

Тобто, з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайної на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро.

"Ми працюємо над зміною логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах Кільцевої електрички. Деталі та оновлення - вже невдовзі", - йдеться в повідомленні Kyiv City Express.