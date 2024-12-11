В Киеве завтра изменится маршрут кольцевой электрички

Маршрут движения Киевской кольцевой электрички на правом берегу временно будет изменен. В частности, 12 декабря электропоезда Киевского кольца не будут заезжать на станцию Святошино.

С 9:00 до 17:00 поезда будут ехать от станции Берестейская до станции Борщаговка. Так же - в обратном направлении.

"Просим учесть эти изменения в планировании ваших поездок", - говорится в сообщении.

Обновленный график работы электрички

С 15 декабря Киевская кольцевая электричка сменит график работы. Поезда будут курсировать каждые полчаса, поскольку строительство Подольско-Воскресенского моста завершено.

Кроме того, снова будет курсировать последний самый поздний рейс электропоезда. Он будет отправляться со станции Дарница в 22:31 и прибывать в 23:20 на станцию Святошино.

То есть с вокзала в Троещину можно будет выехать прямым рейсом в 21:56, а из Почайной на Берестейскую можно будет доехать уже даже после закрытия метро.

"Мы работаем над изменением логики нумерации рейсов, чтобы упростить ориентировку пассажиров в направлениях и маршрутах Кольцевой электрички. Детали и обновления - уже вскоре", - говорится в сообщении Kyiv City Express.