ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Укрзалізниця" запускає новий маршрут до Кам'янця-Подільського: коли почне курсувати поїзд

Середа 11 грудня 2024 10:32
UA EN RU
"Укрзалізниця" запускає новий маршрут до Кам'янця-Подільського: коли почне курсувати поїзд Фото: "Укрзалізниця" запускає поїзд Київ - Кам'янець-Подільський (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" запускає новий нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Він курсуватиме щоденно, починаючи із 15 грудня.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Із 15 грудня починає курсувати поїзд №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. Він відправлятиметься із Києва щоденно о 23:21, а прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 8:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 20:13 і до столиці він прибуватиме о 5:27.

Також доступні квитки на безпересадкові вагони Ужгород – Кам’янець-Подільський, які продовжують з’єднувати Закарпаття та Львів із південною частиною Хмельницької області.

В "Укрзалізниці" зазначають, що розклад поїздів складено так, щоб пасажири могли зручно пересідати у Києві на швидкісні "Інтерсіті+" до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова.

Квитки можна придбати у мобільному застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила розклад руху поїздів на 2025 рік. Більшість потягів почнуть курсувати за оновленим графіком руху вже у грудні 2024 року. РБК-Україна розповідало, куди і як українці можуть доїхати за оновленими маршрутами.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" збільшила ліміт інтернету для пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Тепер кожен мандрівник може безкоштовно користуватися 2 ГБ трафіку зі швидкістю 10 Мб/с під час подорожі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Кам'янець-Подільський Поїзди
NEWS
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України