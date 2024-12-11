"Укрзалізниця" запускає новий маршрут до Кам'янця-Подільського: коли почне курсувати поїзд

"Укрзалізниця" запускає новий нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Він курсуватиме щоденно, починаючи із 15 грудня.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

Із 15 грудня починає курсувати поїзд №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. Він відправлятиметься із Києва щоденно о 23:21, а прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 8:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 20:13 і до столиці він прибуватиме о 5:27.

Також доступні квитки на безпересадкові вагони Ужгород – Кам’янець-Подільський, які продовжують з’єднувати Закарпаття та Львів із південною частиною Хмельницької області.

В "Укрзалізниці" зазначають, що розклад поїздів складено так, щоб пасажири могли зручно пересідати у Києві на швидкісні "Інтерсіті+" до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова.

Квитки можна придбати у мобільному застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.