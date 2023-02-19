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У Києві завтра не відключатимуть світло, але є нюанс

Фото: у Києві завтра не вимикатимуть світло, але є нюанс (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 20 лютого, у Києві не планують відновлювати застосування відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії у столиці. Це дозволяє не вимикати світло у Києві", - зазначають у відомстві.

При цьому в КМВА попередили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в окремих енерговузлах можливі відключення світла згідно з графіком.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсонській області через обстріл росіян було пошкоджено електромережі.

Також ми писали, що, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна веде переговори щодо збільшення імпорту електроенергії із країн Євросоюзу.

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КиївУкренерговимкнення світлаЕлектроенергія