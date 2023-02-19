У Києві завтра не відключатимуть світло, але є нюанс

У понеділок, 20 лютого, у Києві не планують відновлювати застосування відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії у столиці. Це дозволяє не вимикати світло у Києві", - зазначають у відомстві.
При цьому в КМВА попередили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в окремих енерговузлах можливі відключення світла згідно з графіком.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсонській області через обстріл росіян було пошкоджено електромережі.
Також ми писали, що, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна веде переговори щодо збільшення імпорту електроенергії із країн Євросоюзу.
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