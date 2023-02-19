В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть нюанс

В понедельник, 20 февраля, в Киеве не планируют возобновлять применение отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

"Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии в столице. Это позволяет не выключать свет в Киеве", - отмечают в ведомстве.

При этом в КГВА предупредили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в отдельных энергоузлах возможны отключения света согласно графику.