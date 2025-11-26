ua en ru
У Києві до завтра скасували графіки відключення світла

Київ, Середа 26 листопада 2025 21:50
У Києві до завтра скасували графіки відключення світла Фото: графіки відключення світла у столиці на 26 листопада скасовано (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Киян та гостей столиці попередили про скасування графіків відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок "Київ Цифровий".

У ньому йдеться про зміну прогнозованого часу відключень. Зокрема, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 21:00.

У Києві до завтра скасували графіки відключення світлаФото: скріншот повідомлення у додатку "Київ Цифровий"

Кияни та гості столиці можуть стежити за актуальною інформацією про відключення світла:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у четвер, 27 листопада, у Києві продовжать вимикати світло за графіками. Тривалість одного відключення сягатиме чотири години.

РФ регулярно завдає ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що всі великі теплові електростанції та гідроелектростанції країни було пошкоджено.

Через це рівень генерації в Україні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.

Зазначимо, сьогодні, 28 листопада, після чергових ударів російських окупантів енергетики запровадили аварійні відключення у трьох областях - Харківській, Сумській та Полтавській.

Вони стали наслідком нічної атаки України - росіяни застосували майже сотню дронів і балістичні ракети "Іскандер". Українські захисники збили 72 безпілотники. При цьому було зафіксовано влучання ракет і 10 ударних дронів на 10 локаціях.

