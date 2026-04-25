У Києві завтра перекриватимуть дороги через міжнародних гостей

Корисно знати водіям

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві планують підвищити тарифи на евакуацію авто, які припарковані з порушенням правил. Ініціатива виходить від приватних компаній-операторів, що займаються транспортуванням транспортних засобів на штрафмайданчики.

Також у МВС нещодавно нагадали правила відновлення документів. Зокрема, втрата посвідчення водія не потребує повторного складання іспитів - процедура відновлення наразі максимально спрощена і доступна навіть через застосунок "Дія".

Крім того, водіям пояснили особливості керування авто під час воєнного стану. Наразі в Україні дозволено використовувати посвідчення, термін дії яких закінчився, проте це правило має певні обмеження, про які варто знати заздалегідь.

Водночас у Раді розглядають зміни до процедури отримання прав. Йдеться про запровадження фотоконтролю під час іспитів та можливість складати теоретичну частину іноземними мовами для громадян інших країн.