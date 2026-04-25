У Києві завтра перекриватимуть дороги через міжнародних гостей

21:50 25.04.2026 Сб
2 хв
УДО запроваджує спеціальні заходи, які вплинуть на пересування містом
aimg Сергій Козачук
Фото: в неділю в Києві та області діятимуть обмеження руху (Getty Images)

У Києві та Київській області 26 квітня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через офіційні заходи за участю іноземних делегацій.

Чому обмежують рух

Тимчасові незручності для водіїв та пішоходів пов'язані з проведенням охоронних заходів.

Згідно із законодавством, УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів та міжнародних організацій, які відвідують Україну з офіційними чи робочими візитами.

Жителів та гостей столиці просять заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування поїздок містом та областю.

Корисно знати водіям

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві планують підвищити тарифи на евакуацію авто, які припарковані з порушенням правил. Ініціатива виходить від приватних компаній-операторів, що займаються транспортуванням транспортних засобів на штрафмайданчики.

Також у МВС нещодавно нагадали правила відновлення документів. Зокрема, втрата посвідчення водія не потребує повторного складання іспитів - процедура відновлення наразі максимально спрощена і доступна навіть через застосунок "Дія".

Крім того, водіям пояснили особливості керування авто під час воєнного стану. Наразі в Україні дозволено використовувати посвідчення, термін дії яких закінчився, проте це правило має певні обмеження, про які варто знати заздалегідь.

Водночас у Раді розглядають зміни до процедури отримання прав. Йдеться про запровадження фотоконтролю під час іспитів та можливість складати теоретичну частину іноземними мовами для громадян інших країн.

Більше по темі:
КиївОбмеження рухуВодії