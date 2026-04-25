У Києві завтра перекриватимуть дороги через міжнародних гостей

У Києві та Київській області 26 квітня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через офіційні заходи за участю іноземних делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони (УДО).
Тимчасові незручності для водіїв та пішоходів пов'язані з проведенням охоронних заходів.
Згідно із законодавством, УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів та міжнародних організацій, які відвідують Україну з офіційними чи робочими візитами.
Жителів та гостей столиці просять заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування поїздок містом та областю.
