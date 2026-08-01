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В Киеве завершили спасательные работы: из-за ударов РФ погибли 9 человек, 33 пострадали

19:13 01.08.2026 Сб
1 мин
Что известно об итогах атаки РФ на столицу?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве завершили спасательные работы: из-за ударов РФ погибли 9 человек, 33 пострадали Фото: последствия атаки РФ в Киеве (t.me/dsns_telegram)
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В Киеве в субботу под вечер, 1 августа, спасатели завершили аварийно-спасательные работы после обстрела, произошедшего этой ночью. Известно, что количество пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Завершены работы по ликвидации последствий российских обстрелов! К сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека травмированы, среди них - 4 ребенка. Удалось спасти 105 человек", - говорится в сообщении.

Там добавили, что чрезвычайники непрерывно работали в нескольких районах столицы. В частности, они ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали пострадавшим.

К ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы техники.

Что еще известно

Напомним, что в ночь на 1 августа Киев был атакован баллистикой, причем россияне нанесли удар дважды.

В результате вражеского обстрела повреждения и разрушения были зафиксированы в пяти районах столицы. Среди них - Соломенский, Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Печерский. Известно, что в некоторых домах люди из-за удара были заблокированы.

Также мы писали, что на бодикамеры полицейских попали кадры, как возле домов прилетали баллистические ракеты.

Помимо этого известно, что среди погибших оказался 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. Он погиб после повторного удара россиян.

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