В Киеве завершили спасательные работы: из-за ударов РФ погибли 9 человек, 33 пострадали

В Киеве в субботу под вечер, 1 августа, спасатели завершили аварийно-спасательные работы после обстрела, произошедшего этой ночью. Известно, что количество пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Завершены работы по ликвидации последствий российских обстрелов! К сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека травмированы, среди них - 4 ребенка. Удалось спасти 105 человек", - говорится в сообщении.

Там добавили, что чрезвычайники непрерывно работали в нескольких районах столицы. В частности, они ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали пострадавшим.

К ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы техники.