В Киеве завершили спасательные работы: из-за ударов РФ погибли 9 человек, 33 пострадали
В Киеве в субботу под вечер, 1 августа, спасатели завершили аварийно-спасательные работы после обстрела, произошедшего этой ночью. Известно, что количество пострадавших снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Завершены работы по ликвидации последствий российских обстрелов! К сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека травмированы, среди них - 4 ребенка. Удалось спасти 105 человек", - говорится в сообщении.
Там добавили, что чрезвычайники непрерывно работали в нескольких районах столицы. В частности, они ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали пострадавшим.
К ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы техники.
Что еще известно
Напомним, что в ночь на 1 августа Киев был атакован баллистикой, причем россияне нанесли удар дважды.
В результате вражеского обстрела повреждения и разрушения были зафиксированы в пяти районах столицы. Среди них - Соломенский, Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Печерский. Известно, что в некоторых домах люди из-за удара были заблокированы.
Также мы писали, что на бодикамеры полицейских попали кадры, как возле домов прилетали баллистические ракеты.
Помимо этого известно, что среди погибших оказался 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. Он погиб после повторного удара россиян.