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У Києві завершили розбір завалів після ракетного удару, що забрав 9 життів (фото)

Київ, Четвер 26 червня 2025 15:07
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У Києві завершили розбір завалів після ракетного удару, що забрав 9 життів (фото) Фото: у Києві завершили аварійні роботи після удару по багатоповерхівці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У Шевченківському районі Києва завершилися аварійно-відновлювальні роботи після ракетного удару по житловому будинку 23 червня. Тоді загинуло 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Рятувальники працювали майже три доби безперервно, змінюючи одне одного, аби максимально швидко ліквідувати наслідки трагедії.

За даними ДСНС, з-під завалів розібрали та вивезли понад 1900 кубометрів уламків та зруйнованих конструкцій. До робіт було залучено близько 100 рятувальників та 29 одиниць спецтехніки.

Внаслідок атаки загинули 9 людей, серед яких одна дитина. Ще 13 осіб отримали поранення, у тому числі дитина. Рятувальники врятували 10 мешканців - серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Також рятувальники показали масштаб робіт після ракетного обстрілу столиці.

Фото: у Києві завершили аварійні роботи після удару по багатоповерхівці (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Києва 23 червня

Нагадаємо, в ніч на 23 червня російські війська здійснили масовану атаку на територію України, випустивши понад 350 дронів, а також балістичні й крилаті ракети. Головним напрямком удару була столиця.

Зокрема, у Шевченківському районі одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, ракета, яка влучила в будинок, пробила все до самого підвалу.

24 червня було завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу по Києву - читайте у репортажі РБК-Україна.

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