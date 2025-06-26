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В Киеве завершили разбор завалов после ракетного удара, унесшего 9 жизней (фото)

Киев, Четверг 26 июня 2025 15:07
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В Киеве завершили разбор завалов после ракетного удара, унесшего 9 жизней (фото) Фото: в Киеве завершили аварийные работы после удара по многоэтажке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Шевченковском районе Киева завершились аварийно-восстановительные работы после ракетного удара по жилому дому 23 июня. Тогда погибло 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Спасатели работали почти трое суток непрерывно, сменяя друг друга, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия трагедии.

По данным ГСЧС, из-под завалов разобрали и вывезли более 1900 кубометров обломков и разрушенных конструкций. К работам были привлечены около 100 спасателей и 29 единиц спецтехники.

В результате атаки погибли 9 человек, среди которых один ребенок. Еще 13 человек получили ранения, в том числе ребенок. Спасатели спасли 10 жителей - среди них двое детей и беременная женщина.

Также спасатели показали масштаб работ после ракетного обстрела столицы.

Фото: в Киеве завершили аварийные работы после удара по многоэтажке (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Киева 23 июня

Напомним, в ночь на 23 июня российские войска осуществили массированную атаку на территорию Украины, выпустив более 350 дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. Главным направлением удара была столица.

В частности, в Шевченковском районе одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов.

По словам главы МВД Игоря Клименко, ракета, которая попала в дом, пробила все до самого подвала.

24 июня были завершены поисково-спасательные работы после попадания российской ракеты.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела по Киеву - читайте в репортаже РБК-Украина.

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