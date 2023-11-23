В Києві затримали банду, яка влаштувала розбійний напад. Викрали 2 млн гривень

В Києві затримали банду, яка влаштувала розбійний напад на місцевого підприємця. Злочинці викрили в чоловіка 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Що сталось

Двоє незнайомців напали на чоловіка біля будинку, заштовхали його до під’їзду й пограбували після того, як пристебнули кайданками до поручня. Загалом було викрадено більше 2 млн гривень.

Подія сталась ще на початку листопада у Подільському районі міста.

"У той день підприємець вийшов з будинку та прямував до автівки із сумкою з грошима, у якій знаходилось більше 2 млн гривень. Виходячи на вулицю, на чоловіка напали двоє невідомих, силою заштовхали його у під’їзд, нанесли удари, розпили в обличчя сльозогінний газ, після чого одягнувши на нього кайданки, пристебнули до поручня сходової клітки та забрали сумку з грошима", - розповів начальник поліції Дмитро Шумейко.

Аби замести сліди злочинці кілька разів пересідали у різний громадянський й приватний транспорт.

Фото: в Києві затримали банду, яка влаштувала розбійний напад (facebook.com/UA.KyivPolice)

Один зі злочинців, 1964-го року народження, раніше вже був судимим за серію тяжких злочинів, серед яких розбійні напади й умисне вбивство. Інший 1993 року народження, уродженець Херсонської області.

"Організаторкою нападу виявилась дружина одного із виконавців – киянка, 1985 року народження. Відомо, що зловмисники упродовж кількох днів стежили за потерпілим, аналізуючи його маршрут руху. Після реалізації злочинного плану фігуранти розподілили "зароблені" кошти між собою", - додав Шумейко.

Загалом було проведено сім обшуків за місцями проживання злочинців. Під час обшуків було виявлено речові докази, серед яких верхній одяг, банківські картки, кайданки, газовий балончик, мобільні телефони та граната.

Що загрожує

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану", - пише пресслужба.

Злочинцям загрожує до 15 років в'язниці.