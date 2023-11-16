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В Києві викрили мережу обмінників з фальшивими доларами

Київ, Четвер 16 листопада 2023 18:40
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В Києві викрили мережу обмінників з фальшивими доларами Фото: в Києві викрили мережу пунктів обміну валют, які продавали фальшиві долари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Києві викрили мережу пунктів обміну валют, які продавали фальшиві долари. Їх діяльність припинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито протиправну діяльність групи осіб, які продавали фальшиві долари США через обмінні пункти", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, зловмисники облаштували на території Києва фіктивні пункти обміну валют, які незаконно працювали, використовуючи ліцензії інших суб’єктів господарювання.

Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронних органів.

"В межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт продажу 1,5 тисячі фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів кожна", - пояснили правоохоронці.

Під час обшуків було встановлено ще один обмінний пункт, у якому зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В приміщенні вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн гривень.

"На даний час встановлюються усі особи, які причетні до здійснення незаконної діяльності", - сказали в поліції.

Раніше ми писали про те, що поліція викрила групу шахраїв, які викрадали гроші під час "обміну валют" за допомогою дрона.

Також нагадаємо, що на початку року в Іспанії затримали банду, яка викрала речі українських біженців на понад 1 мільйон євро.

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