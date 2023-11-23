В Киеве задержали банду, устроившую разбойное нападение. Украли 2 млн гривен
В Киеве задержали банду, которая устроила разбойное нападение на местного предпринимателя. Преступники вычислили у мужчины 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Что случилось
Двое незнакомцев напали на мужчину возле дома, затолкали его в подъезд и ограбили после того, как пристегнули наручниками к поручню. Всего было похищено более 2 млн гривен.
Событие произошло еще в начале ноября в Подольском районе города.
"В тот день предприниматель вышел из дома и направлялся к машине с сумкой с деньгами, в которой находилось более 2 млн гривен. Выходя на улицу, на мужчину напали двое неизвестных, силой затолкали его в подъезд, нанесли удары, распылили в лицо слезоточивый газ, после чего надев на него наручники, пристегнули к перилам лестничной клетки и забрали сумку с деньгами", - рассказал начальник полиции Дмитрий Шумейко.
Чтобы замести следы преступники несколько раз пересаживались в разный гражданский и частный транспорт.
Фото: в Киеве задержали банду, устроившую разбойное нападение (facebook.com/UA.KyivPolice)
Один из преступников, 1964-го года рождения, ранее уже был судим за серию тяжких преступлений, среди которых разбойные нападения и умышленное убийство. Другой 1993 года рождения, уроженец Херсонской области.
"Организатором нападения оказалась жена одного из исполнителей - киевлянка, 1985 года рождения. Известно, что злоумышленники в течение нескольких дней следили за потерпевшим, анализируя его маршрут движения. После реализации преступного плана фигуранты распределили "заработанные" средства между собой", - добавил Шумейко.
Всего было проведено семь обысков по местам жительства преступников. Во время обысков были обнаружены вещественные доказательства, среди которых верхняя одежда, банковские карты, наручники, газовый баллончик, мобильные телефоны и граната.
Что грозит
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный организованной группой в условиях военного положения", - пишет пресс-служба.
Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно разоблачили сеть пунктов обмена валют, которые продавали фальшивые доллары. В частности, была задержана группа мошенников, которые похищали деньги во время "обмена валют" с помощью дрона.
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