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В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары

Среда 28 августа 2024 12:16
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В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 28 августа, в Киеве введены ограничения на движение грузового транспорта из-за высокой температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Грузовикам запрещено передвигаться, когда температура воздуха превышает +28 градусов. Это ограничение касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Запрет направлен на сохранение дорожного покрытия в условиях жары. Водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных вдоль автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Жара в Украине

Сегодня Украину снова охватит жара. В большинстве областей температура воздуха прогреется до +34 градусов. Синоптики прогнозируют, что дождей сегодня не будет.

Кроме того, из-за жары и недавние российские обстрелы продолжают действовать отключение света. "Укрэнерго" сегодня сообщил о возвращении к графикам света.

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Киев Ограничение движения
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