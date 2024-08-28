В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары
Сегодня, 28 августа, в Киеве введены ограничения на движение грузового транспорта из-за высокой температуры воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Грузовикам запрещено передвигаться, когда температура воздуха превышает +28 градусов. Это ограничение касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Запрет направлен на сохранение дорожного покрытия в условиях жары. Водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных вдоль автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Жара в Украине
Сегодня Украину снова охватит жара. В большинстве областей температура воздуха прогреется до +34 градусов. Синоптики прогнозируют, что дождей сегодня не будет.
Кроме того, из-за жары и недавние российские обстрелы продолжают действовать отключение света. "Укрэнерго" сегодня сообщил о возвращении к графикам света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .