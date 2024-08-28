В Киеве ввели ограничения на движение грузовиков из-за жары

Сегодня, 28 августа, в Киеве введены ограничения на движение грузового транспорта из-за высокой температуры воздуха.

Грузовикам запрещено передвигаться, когда температура воздуха превышает +28 градусов. Это ограничение касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Запрет направлен на сохранение дорожного покрытия в условиях жары. Водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных вдоль автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.