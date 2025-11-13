У Києві затвердили компенсації для захисників: як отримати гроші на відпочинок і навчання

У столиці затвердили порядок часткової компенсації вартості відпочинку та навчання для киян - захисників і захисниць України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці голови КМДА Марина Хонда у Facebook.
Наказ, який визначає процедуру виплат, уже погоджено Міністерством юстиції. Ініціатива реалізується в межах міської цільової програми "Підтримка киян - захисників і захисниць України".
"Програма - це наш спосіб підтримати тих, хто боронить Україну, та допомогти їхнім родинам адаптуватися до мирного життя. Ми дякуємо захисникам і захисницям столиці за їхню відвагу та продовжуємо створювати можливості для відновлення і розвитку", - зазначила вона.
Захисники, захисниці та члени їхніх родин можуть отримати до 12 000 грн на особу для покриття витрат на відпочинок в Україні.
Кошти можна використати на:
Для отримання виплати потрібно подати:
Одноразова компенсація в межах фінансового року становить до 25 000 грн. Вона надається для покриття вартості навчання у закладах вищої освіти - як за денною, так і за заочною формою.
Необхідні документи:
"Ми прагнемо, щоб кожен захисник і кожна захисниця мали доступ до якісної освіти та можливостей для розвитку після повернення зі служби. Це частина безбар’єрної політики міста", - наголосила Хонда.
Отримати консультацію та подати документи можна у:
Читайте також про те, що у Києві зараз зареєстровано 433 214 осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких понад 70 тисяч дітей і понад 75 тисяч пенсіонерів. Це значно більше, ніж було у попередні роки.
Раніше ми писали про те, що держава компенсуватиме вартість оздоровлення для дітей, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Уряд ухвалив відповідну постанову 10 листопада.