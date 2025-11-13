UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві затвердили компенсації для захисників: як отримати гроші на відпочинок і навчання

Кияни-захисники зможуть отримати компенсацію на відпочинок і навчання (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У столиці затвердили порядок часткової компенсації вартості відпочинку та навчання для киян - захисників і захисниць України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці голови КМДА Марина Хонда у Facebook.

Підтримка киян захисників

Наказ, який визначає процедуру виплат, уже погоджено Міністерством юстиції. Ініціатива реалізується в межах міської цільової програми "Підтримка киян - захисників і захисниць України".

"Програма - це наш спосіб підтримати тих, хто боронить Україну, та допомогти їхнім родинам адаптуватися до мирного життя. Ми дякуємо захисникам і захисницям столиці за їхню відвагу та продовжуємо створювати можливості для відновлення і розвитку", - зазначила вона.

Компенсація за відпочинок

Захисники, захисниці та члени їхніх родин можуть отримати до 12 000 грн на особу для покриття витрат на відпочинок в Україні.

Кошти можна використати на:

  • проживання з харчуванням у готелях, будинках відпочинку чи санаторіях;
  • участь в автобусних турах вихідного дня.

Для отримання виплати потрібно подати:

  • заяву на компенсацію;
  • паспорт і ідентифікаційний код;
  • документ, що підтверджує статус захисника чи захисниці;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки;
  • фінансові документи про витрати на відпочинок;
  • довідку про відсутність безплатної путівки у цьому році;
  • реквізити банківського рахунку або картки киянина.

Компенсація за навчання

Одноразова компенсація в межах фінансового року становить до 25 000 грн. Вона надається для покриття вартості навчання у закладах вищої освіти - як за денною, так і за заочною формою.

Необхідні документи:

  • заява про надання компенсації;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документ про статус захисника чи захисниці;
  • договір між студентом і закладом освіти;
  • договір про надання платної послуги;
  • довідка про завершення навчального року.

"Ми прагнемо, щоб кожен захисник і кожна захисниця мали доступ до якісної освіти та можливостей для розвитку після повернення зі служби. Це частина безбар’єрної політики міста", - наголосила Хонда.

Де подати заяву

Отримати консультацію та подати документи можна у:

  • Київ Мілітарі Хаб: вул. Хрещатик, 25 та 36, тел. 0800-300-633;
  • Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА: просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116, тел. (044) 366-59-40.

Читайте також про те, що у Києві зараз зареєстровано 433 214 осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких понад 70 тисяч дітей і понад 75 тисяч пенсіонерів. Це значно більше, ніж було у попередні роки.

Раніше ми писали про те, що держава компенсуватиме вартість оздоровлення для дітей, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Уряд ухвалив відповідну постанову 10 листопада.

