У Києві затвердили компенсації для захисників: як отримати гроші на відпочинок і навчання

Підтримка киян захисників

Наказ, який визначає процедуру виплат, уже погоджено Міністерством юстиції. Ініціатива реалізується в межах міської цільової програми "Підтримка киян - захисників і захисниць України".

"Програма - це наш спосіб підтримати тих, хто боронить Україну, та допомогти їхнім родинам адаптуватися до мирного життя. Ми дякуємо захисникам і захисницям столиці за їхню відвагу та продовжуємо створювати можливості для відновлення і розвитку", - зазначила вона.

Компенсація за відпочинок

Захисники, захисниці та члени їхніх родин можуть отримати до 12 000 грн на особу для покриття витрат на відпочинок в Україні.

Кошти можна використати на:

проживання з харчуванням у готелях, будинках відпочинку чи санаторіях;

участь в автобусних турах вихідного дня.

Для отримання виплати потрібно подати:

заяву на компенсацію;

паспорт і ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує статус захисника чи захисниці;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

фінансові документи про витрати на відпочинок;

довідку про відсутність безплатної путівки у цьому році;

реквізити банківського рахунку або картки киянина.

Компенсація за навчання

Одноразова компенсація в межах фінансового року становить до 25 000 грн. Вона надається для покриття вартості навчання у закладах вищої освіти - як за денною, так і за заочною формою.

Необхідні документи:

заява про надання компенсації;

паспорт та ідентифікаційний код;

документ про статус захисника чи захисниці;

договір між студентом і закладом освіти;

договір про надання платної послуги;

довідка про завершення навчального року.

"Ми прагнемо, щоб кожен захисник і кожна захисниця мали доступ до якісної освіти та можливостей для розвитку після повернення зі служби. Це частина безбар’єрної політики міста", - наголосила Хонда.

Де подати заяву

Отримати консультацію та подати документи можна у: