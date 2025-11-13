В Киеве утвердили компенсации для защитников: как получить деньги на отдых и обучение

В столице утвердили порядок частичной компенсации стоимости отдыха и обучения для киевлян - защитников и защитниц Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя КГГА Марина Хонда в Facebook.
Приказ, определяющий процедуру выплат, уже согласован Министерством юстиции. Инициатива реализуется в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - защитников и защитниц Украины".
"Программа - это наш способ поддержать тех, кто защищает Украину, и помочь их семьям адаптироваться к мирной жизни. Мы благодарим защитников и защитниц столицы за их отвагу и продолжаем создавать возможности для восстановления и развития", - отметила она.
Защитники, защитницы и члены их семей могут получить до 12 000 грн на человека для покрытия расходов на отдых в Украине.
Средства можно использовать на:
Для получения выплаты нужно подать:
Одноразовая компенсация в пределах финансового года составляет до 25 000 грн. Она предоставляется для покрытия стоимости обучения в учреждениях высшего образования - как на дневной, так и на заочной форме.
Необходимые документы:
"Мы хотим, чтобы каждый защитник и каждая защитница имели доступ к качественному образованию и возможностям для развития после возвращения со службы. Это часть безбарьерной политики города", - отметила Хонда.
Получить консультацию и подать документы можно в:
Читайте также о том, что в Киеве сейчас зарегистрировано 433 214 человек со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых более 70 тысяч детей и более 75 тысяч пенсионеров. Это значительно больше, чем было в предыдущие годы.
Ранее мы писали о том, что государство будет компенсировать стоимость оздоровления для детей, пострадавших от полномасштабного российского вторжения. Правительство приняло соответствующее постановление 10 ноября.