У Києві запрацює ще одне мобільне укриття: де його встановлюють і на скільки місць (фото)

У Києві встановлюють нове мобільне укриття для захисту пасажирів наземного громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Українцям розповіли, що комунальне підприємство "Київпастранс" продовжує встановлювати мобільні укриття для захисту пасажирів наземного громадського транспорту.
Станом на 6 листопада 2026 року розпочалися роботи з монтажу чергової залізобетонної споруди:
Повідомляється, що мобільне укриття виготовлене із залізобетонних конструкцій згідно з вимогами:
Виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяня Тараско розповіла, що мобільна споруда пристосована для потреб людей із числа маломобільних груп.
Її загальна місткість - понад 50 осіб:
Площа основного приміщення становить не менше 30 м² (із розрахунку 0,6 м² на одну людину).
Крім того, споруда матиме:
В цілому, за даними КМДА, у КП "Київпастранс" планують встановити (коштом підприємства) 14 первинних мобільних укриттів.
Їх розмістять, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту, адже там такі споруди - необхідні першочергово.
Насамкінець українцям розповіли, що "уряд законодавчо врегулював питання технічних та інших вимог до мобільних укриттів, яких повинні дотримуватись під час їх будівництва", ще наприкінці 2025 року.
Нагадаємо, раніше про те, що в Києві почнуть встановлювати мобільні бетоновані укриття, розповів т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрій Ткачов.
Тим часом прокуратура вимагала від КМДА і Київради встановити мобільні укриття через суд.
15 жовтня стало відомо про те, що в Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту.