У Києві запрацює ще одне мобільне укриття: де його встановлюють і на скільки місць (фото)

Де саме встановлюють нове мобільне укриття

Українцям розповіли, що комунальне підприємство "Київпастранс" продовжує встановлювати мобільні укриття для захисту пасажирів наземного громадського транспорту.

Станом на 6 листопада 2026 року розпочалися роботи з монтажу чергової залізобетонної споруди:

на зупинці "Проспект Володимира Івасюка" ;

; в напрямку житлового масиву "Троєщина" (через Північний міст).

Зупинка "Проспект Володимира Івасюка" в напрямку Троєщини (карта: google.com/maps)

Особливості нового мобільного укриття на зупинці

Повідомляється, що мобільне укриття виготовлене із залізобетонних конструкцій згідно з вимогами:

ДСТУ 9329:2025 ("Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробувань");

інших чинних нормативних документів України.

Виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяня Тараско розповіла, що мобільна споруда пристосована для потреб людей із числа маломобільних груп.

Мобільне укриття встановлюють біля зупинки громадського транспорту (фото: kyivcity.gov.ua)

Її загальна місткість - понад 50 осіб:

47 місць для сидіння;

3 місця для людей, які користуються кріслами колісними.

Площа основного приміщення становить не менше 30 м² (із розрахунку 0,6 м² на одну людину).

Захисна споруда розрахована на понад 50 осіб (фото: kyivcity.gov.ua)

Крім того, споруда матиме:

два входи та покажчики виходів;

два тамбури загальної площею не менше 6 м²;

освітлення та вогнегасники;

вентиляцію.

Залізобетонне укриття буде мати два входи й два тамбури (фото: kyivcity.gov.ua)

Скільки всього укриттів планує встановити "Київпастранс"

В цілому, за даними КМДА, у КП "Київпастранс" планують встановити (коштом підприємства) 14 первинних мобільних укриттів.

Їх розмістять, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту, адже там такі споруди - необхідні першочергово.

Насамкінець українцям розповіли, що "уряд законодавчо врегулював питання технічних та інших вимог до мобільних укриттів, яких повинні дотримуватись під час їх будівництва", ще наприкінці 2025 року.