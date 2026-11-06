RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото)

12:16 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
В столице появится еще одно мобильное укрытие на остановке транспорта (фото: kyivcity.gov.ua)

В Киеве устанавливают новое мобильное укрытие для защиты пассажиров наземного общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно устанавливают новое мобильное укрытие

Украинцам рассказали, что коммунальное предприятие "Киевпасстранс" продолжает устанавливать мобильные укрытия для защиты пассажиров наземного общественного транспорта.

По состоянию на 6 ноября 2026 года начались работы по монтажу очередного железобетонного сооружения:

  • на остановке "Проспект Владимира Ивасюка";
  • в направлении жилого массива "Троещина" (через Северный мост).

Остановка "Проспект Владимира Ивасюка" в направлении Троещины (карта: google.com/maps)

Особенности нового мобильного укрытия на остановке

Сообщается, что мобильное укрытие изготовлено из железобетонных конструкций согласно требованиям:

  • ДСТУ 9329:2025 ("Первичные (мобильные) укрытия. Основные параметры и методы испытаний");
  • других действующих нормативных документов Украины.

Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяня Тараско рассказала, что мобильное сооружение приспособлено для нужд людей из числа маломобильных групп.

Мобильное укрытие устанавливают возле остановки общественного транспорта (фото: kyivcity.gov.ua)

Его общая вместимость - более 50 человек:

  • 47 мест для сидения;
  • 3 места для людей, которые пользуются креслами колесными.

Площадь основного помещения составляет не менее 30 м² (из расчета 0,6 м² на одного человека).

Защитное сооружение рассчитано более чем на 50 человек (фото: kyivcity.gov.ua)

Кроме того, сооружение будет иметь:

  • два входа и указатели выходов;
  • два тамбура общей площадью не менее 6 м²;
  • освещение и огнетушители;
  • вентиляцию.

Железобетонное укрытие будет иметь два входа и два тамбура (фото: kyivcity.gov.ua)

Сколько всего укрытий планирует установить "Киевпасстранс"

В целом, по данным КГГА, в КП "Киевпасстранс" планируют установить (ценой предприятия) 14 первичных мобильных укрытий.

Их разместят, в частности, на остановках наземного общественного транспорта, ведь там такие сооружения - необходимы в первую очередь.

В заключение украинцам рассказали, что "правительство законодательно урегулировало вопросы технических и других требований к мобильным укрытиям, которые должны соблюдаться во время их строительства", еще в конце 2025 года.

Напомним, ранее о том, что в Киеве начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия, рассказал в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев.

Тем временем прокуратура требовала от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.

15 октября стало известно о том, что в Киеве обустраивают первое мобильное укрытие вблизи остановки общественного транспорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевОбстрел КиеваТроещинаСеверный мостВоздушная тревогаПравила безопасностиАтака дроновПравила выживанияРакетная атакаПассажиры