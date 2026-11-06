В Киеве заработает еще одно мобильное укрытие: где его устанавливают и на сколько мест (фото)

В Киеве устанавливают новое мобильное укрытие для защиты пассажиров наземного общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Украинцам рассказали, что коммунальное предприятие "Киевпасстранс" продолжает устанавливать мобильные укрытия для защиты пассажиров наземного общественного транспорта.
По состоянию на 6 ноября 2026 года начались работы по монтажу очередного железобетонного сооружения:
Сообщается, что мобильное укрытие изготовлено из железобетонных конструкций согласно требованиям:
Исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяня Тараско рассказала, что мобильное сооружение приспособлено для нужд людей из числа маломобильных групп.
Его общая вместимость - более 50 человек:
Площадь основного помещения составляет не менее 30 м² (из расчета 0,6 м² на одного человека).
Кроме того, сооружение будет иметь:
В целом, по данным КГГА, в КП "Киевпасстранс" планируют установить (ценой предприятия) 14 первичных мобильных укрытий.
Их разместят, в частности, на остановках наземного общественного транспорта, ведь там такие сооружения - необходимы в первую очередь.
В заключение украинцам рассказали, что "правительство законодательно урегулировало вопросы технических и других требований к мобильным укрытиям, которые должны соблюдаться во время их строительства", еще в конце 2025 года.
Напомним, ранее о том, что в Киеве начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия, рассказал в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев.
Тем временем прокуратура требовала от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.
15 октября стало известно о том, что в Киеве обустраивают первое мобильное укрытие вблизи остановки общественного транспорта.