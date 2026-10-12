Прокуратура через суд вимагає у КМДА і Київради встановити мобільні укриття

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Суд відкрив кримінальне провадження через те, що міська влада Києва не встановила належну кількість мобільних укриттів. Відсутність захисних споруд створює небезпеку для жителів та гостей столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської прокуратури у Telegram.

Прокуратура позивається до влади Києва Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом. Вона просить суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації й Київської міської ради. Причина - відсутність необхідної кількості мобільних укриттів. Також прокуратура вимагає зобов’язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів: біля зупинок громадського транспорту,

у парках,

скверах. Згідно чинному законодавству, саме органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади мають обов’язок: щодо створення та підтримки в належному стані захисних споруд цивільного захисту,

забезпечення укриттів для населення на відповідних територіях. Попри выйну, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях, йдеться у заяві. Наразі судом відкрито провадження у справі. Скільки укриттів потрібно Київська міська державна адміністрація раніше повідомляла, що Київ потребує: 7 894 звичайних,

620 мобільних укриттів. До кінця року закупити планують лише 14 мобільних укриттів. 11 вересня міський голова Віталій Кличко говорив, що впродовж місяця в столиці зʼявиться 40-50 мобільних укриттів. Наразі в Києві є лише чотири мобільних укриття - їх розмістили приватні організації.