У Києві запобігли замаху на першого заступника голови МОЗ: деталі справи

Як повідомляють джерела РБК-Україна, замах готувався на першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

Подробиці справи

Затриманими виявились двоє мешканців Київської області:

36-річний чоловік;

29-річна жінка.

Протягом кількох місяців обидва стежили за розпорядком дня й пересуванням Дуброва. Зокрема винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, регулярно змінювали транспортні засоби, щоб залишатись непоміченими, а також відвідували тир, щоб тренувати свою справність стрільби зі зброї.

Фото: e Києві запобігли замаху на першого заступника голови МОЗ (t.me/UA_National_Police)

Зловмисників було затримано, коли вони намагались купити пістолет, яким й планували здійснити замах.

Що загрожує

Обидвом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України - готування до умисного вбивства. Їм загрожує до 15 років тюрми або ж довічне ув'язнення.

Тим часом слідчі клопочуть про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.