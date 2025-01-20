У Києві запобігли замаху на першого заступника голови МОЗ: деталі справи

У Києві викрили чоловіка та жінку, які готували замах на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Обидвох затримали під час спроби придбати зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, замах готувався на першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.
Затриманими виявились двоє мешканців Київської області:
Протягом кількох місяців обидва стежили за розпорядком дня й пересуванням Дуброва. Зокрема винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, регулярно змінювали транспортні засоби, щоб залишатись непоміченими, а також відвідували тир, щоб тренувати свою справність стрільби зі зброї.
Фото: e Києві запобігли замаху на першого заступника голови МОЗ (t.me/UA_National_Police)
Зловмисників було затримано, коли вони намагались купити пістолет, яким й планували здійснити замах.
Обидвом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України - готування до умисного вбивства. Їм загрожує до 15 років тюрми або ж довічне ув'язнення.
Тим часом слідчі клопочуть про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Національна поліція й Служба безпеки України (СБУ) нещодавно викрила банду, яка готувала замах на сім'ю волонтерів у Черкаській області.
Зокрема на початку вересня правоохоронці ліквідували агентурну мережу елітного підрозділу Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка готувала замах на журналіста Дмитра Гордона.
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