Готували замах на сім'ю волонтерів: поліція та СБУ знешкодили банду

В рамках спецоперації Національної поліції та Служби безпеки України (СБУ) було знешкоджено банду, яка готувала замах на сім'ю волонтерів у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"У результаті спецоперації правоохоронці знешкодили злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв планувала підірвати волонтерів прямо у їхньому будинку. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі", - пише Національна поліція.

Зазначається, що злочинці планували замах на керівницю благодійного фонду, що допомагає українським бійцям, а також її чоловіка - демобілізованого воїна Збройних сил України (ЗСУ), який отримав важке поранення на передовій.

Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати "борг" за ремонтні роботи в їхньому будинку.

Фото: поліція та СБУ знешкодили банду, яка готувала замах на сім'ю волонтерів (t.me/UA_National_Police)

"Для вчинення злочину зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками та запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, в якій мало відпочивати подружжя", - додає Нацполіція.

Правоохоронцям вдалось затримати злочинців під час підготовки до проникнення у помешкання сім'ї. Зловмисниками виявились:

43-річний чоловік;

41-річна жінка.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені:

саморобні вибухові пристрої;

компоненти для виготовлення вибухівки;

мобільні телефони;

інші речові докази.

Що загрожує підозрюваним

Обидвом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

"Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... Триває досудове розслідування", - пише Нацполіція.