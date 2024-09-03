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Готували замах на Гордона. СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ

Вівторок 03 вересня 2024 14:40
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Готували замах на Гордона. СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ Фото: СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні нейтралізовано агентурну мережу елітного підрозділу Федеральної служби безпеки (ФСБ) - Департаменту контррозвідувальних операцій. Злочинці готували замах на журналіста Дмитра Гордона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Координацією агентурної мережі займався колишній народний депутат від забороненої політсили "Партія регіонів".

Мережа займалась розвідувальною, а також диверсійною роботою на території нашої країни. Зокрема вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім "регіонала" до її складу входили:

  • виконавець диверсій;
  • постачальник вибухових пристроїв;
  • агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

"Регіонал", у разі успішного виконання ворожих завдань, планував розширити мережу для здійснення диверсій фактично по всій території України.

Фото: СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ (t.me/SBUkr)

Диверсії та підготовка замахів

Також мережа готувала зрив логістики Сил оборони шляхом серії підривів на шляхах "Укрзалізниці". Зокрема ФСБ наказала злочинцям підірвати одну із колій у Київській області, яку Збройні сили України (ЗСУ) використовують для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. СБУ вдалось запобігти диверсії.

Також згідно з матеріалами провадження, іншим завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" спецслужбу Росії. Злочинці намагались отримати дані щодо їх місця проживання, графіку й не тільки.

Серед тих, на кого спецслужби готували замовне вбивство був, як й згадувалось вище, журналіст Дмитро Гордон.

Під час обшуків були вилучені докази розвідувально-підривної діяльності на користь країни-терориста Росії.

Що загрожує

Усі четверо були затримані й наразі перебувають під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомили про підозру за:

  • ст. 111 - державна зрада;
  • ст. 113 - диверсія;
  • ст. 258 - терористичний акт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ, а також Національна поліція затримали агента ФСБ, який готував замах на одного з військовослужбовців Сил оборони.

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