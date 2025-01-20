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В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава: детали дела

Фото: Сергей Дубров, первый заместитель главы Министерства здравоохранения (moz.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого заместителя главы Министерства здравоохранения (Минздрава). Обоих задержали при попытке приобрести оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Как сообщают источники РБК-Украина, покушение готовилось на первого заместителя главы Минздрава Сергея Дуброва.

Подробности дела

Задержанными оказались двое жителей Киевской области:

  • 36-летний мужчина;
  • 29-летняя женщина.

В течение нескольких месяцев оба следили за распорядком дня и передвижением Дуброва. В частности снимали квартиру в том же жилом комплексе, регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными, а также посещали тир, чтобы тренировать свою исправность стрельбы из оружия.

 

Фото: В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава (t.me/UA_National_Police)

Злоумышленники были задержаны, когда они пытались купить пистолет, которым и планировали совершить покушение.

Что грозит

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - приготовление к умышленному убийству. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Между тем следователи ходатайствуют об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила банду, которая готовила покушение на семью волонтеров в Черкасской области.

В частности, в начале сентября правоохранители ликвидировали агентурную сеть элитного подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона.

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