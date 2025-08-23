UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві закриють одну з центральних станцій метро: коли та чи на довго

Ілюстративне фото: Київський метрополітен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві у першій половині дня 24 серпня не буде працювати станція метро "Майдан Незалежності" - як на вхід, так і на вихід. Це пов'язано із державними заходами зі святкування Дня незалежності у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня. Пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - станція "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі, а у випадку оголошення тривоги "Майдан Незалежності" працюватиме, як укриття.

Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути.

Фото: мапа метро Києва

Нагадаємо, що у День Незалежності, 24 серпня, в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами. Не мине ця погода та українську столицю.

Також як стало відомо зі ЗМІ, спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде в суботу до Києва. Він візьме участь у низці церемоній, присвячених Дню незалежності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДень незалежності УкраїниМетро