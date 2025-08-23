RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве закроют одну из центральных станций метро: когда и надолго ли

Иллюстративное фото: Киевский метрополитен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве в первой половине дня 24 августа не будет работать станция метро "Майдан Независимости" - как на вход, так и на выход. Это связано с государственными мероприятиями по празднованию Дня независимости в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю 34-й годовщины Независимости Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения продлятся с 05:38 до 11:00 24 августа. Пересадочный узел "Майдан Независимости" - станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме, а в случае объявления тревоги "Майдан Независимости" будет работать, как укрытие.

Пассажиров метрополитена просят учитывать ограничения и заранее планировать собственные маршруты.

Фото: карта метро Киева

Напомним, что в День Независимости, 24 августа, в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами. Не минует эта погода и украинскую столицу.

Также как стало известно из СМИ, спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в субботу в Киев. Он примет участие в ряде церемоний, посвященных Дню независимости Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДень независимости УкраиныМетро