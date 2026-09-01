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У Києві загинули троє людей, п'ятеро постраждалих через нічну атаку

04:38 01.09.2026 Вт
1 хв
У Дніпровському районі вогонь охопив одразу дві локації
aimg Катерина Коваль
Фото: медики надають допомогу постраждалим (Getty Images)

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули троє людей, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

У Дніпровському районі зафіксували загоряння на території нежитлового сектору. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Стало відомо про ще одне влучання в цьому ж районі - унаслідок ворожої атаки спалахнув житловий будинок. Згодом військова адміністрація уточнила, що інформація про загоряння будинку не підтвердилася.

Пізніше КМВА підтвердила: унаслідок атаки на столицю загинули троє людей. Ще п'ятеро отримали поранення.

1 вересня у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.

Про саму тактику ворога РБК-Україна також писало: за даними Центру протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями, намагаючись виснажити ППО та паралізувати життя столиці постійними тривогами.

За останні тижні кількість таких дронів різко зросла - Росія запускає реактивні "Шахеди" практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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