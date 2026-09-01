В Киеве погибли три человека, пятеро пострадавших из-за ночной атаки

В результате ночной атаки на Киев погибли три человека, еще пятеро пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
В Днепровском районе зафиксировали возгорание на территории нежилого сектора. Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Стало известно о еще одном попадании в этом же районе - в результате вражеской атаки вспыхнул жилой дом. Впоследствии военная администрация уточнила, что информация о возгорании дома не подтвердилась.
Позже КГВА подтвердила: в результате атаки на столицу погибли три человека. Еще пятеро получили ранения.
1 сентября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.
О самой тактике врага РБК-Украина также писало: по данным Центра противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами, пытаясь истощить ПВО и парализовать жизнь столицы постоянными тревогами.
За последние недели количество таких дронов резко возросло - Россия запускает реактивные "Шахеды" практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.