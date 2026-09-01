У Києві загинули троє людей, п'ятеро постраждалих через нічну атаку
Унаслідок нічної атаки на Київ загинули троє людей, ще п'ятеро постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
У Дніпровському районі зафіксували загоряння на території нежитлового сектору. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Стало відомо про ще одне влучання в цьому ж районі - унаслідок ворожої атаки спалахнув житловий будинок. Згодом військова адміністрація уточнила, що інформація про загоряння будинку не підтвердилася.
Пізніше КМВА підтвердила: унаслідок атаки на столицю загинули троє людей. Ще п'ятеро отримали поранення.
1 вересня у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.
Про саму тактику ворога РБК-Україна також писало: за даними Центру протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями, намагаючись виснажити ППО та паралізувати життя столиці постійними тривогами.
За останні тижні кількість таких дронів різко зросла - Росія запускає реактивні "Шахеди" практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.