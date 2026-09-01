У Києві загинули троє людей, п'ятеро постраждалих через нічну атаку

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули троє людей, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

У Дніпровському районі зафіксували загоряння на території нежитлового сектору. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Стало відомо про ще одне влучання в цьому ж районі - унаслідок ворожої атаки спалахнув житловий будинок. Згодом військова адміністрація уточнила, що інформація про загоряння будинку не підтвердилася.

Пізніше КМВА підтвердила: унаслідок атаки на столицю загинули троє людей. Ще п'ятеро отримали поранення.