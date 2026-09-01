ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві загинули троє людей, п'ятеро постраждалих через нічну атаку

04:38 01.09.2026 Вт
1 хв
У Дніпровському районі вогонь охопив одразу дві локації
aimg Катерина Коваль
У Києві загинули троє людей, п'ятеро постраждалих через нічну атаку Фото: медики надають допомогу постраждалим (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули троє людей, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

У Дніпровському районі зафіксували загоряння на території нежитлового сектору. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Стало відомо про ще одне влучання в цьому ж районі - унаслідок ворожої атаки спалахнув житловий будинок. Згодом військова адміністрація уточнила, що інформація про загоряння будинку не підтвердилася.

Пізніше КМВА підтвердила: унаслідок атаки на столицю загинули троє людей. Ще п'ятеро отримали поранення.

1 вересня у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.

Про саму тактику ворога РБК-Україна також писало: за даними Центру протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями, намагаючись виснажити ППО та паралізувати життя столиці постійними тривогами.

За останні тижні кількість таких дронів різко зросла - Росія запускає реактивні "Шахеди" практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Київ Війна в Україні Війна Росії проти України
Новини
У Польщі підозрюють іноземну розвідку у підпалі заводу, що виробляє БПЛА для України
У Польщі підозрюють іноземну розвідку у підпалі заводу, що виробляє БПЛА для України
Аналітика
Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?