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В Киеве погибли три человека, пятеро пострадавших из-за ночной атаки

04:38 01.09.2026 Вт
1 мин
В Днепровском районе огонь охватил сразу две локации
aimg Екатерина Коваль
В Киеве погибли три человека, пятеро пострадавших из-за ночной атаки Фото: медики оказывают помощь пострадавшим (Getty Images)
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В результате ночной атаки на Киев погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

В Днепровском районе зафиксировали возгорание на территории нежилого сектора. Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Стало известно о еще одном попадании в этом же районе - в результате вражеской атаки вспыхнул жилой дом. Впоследствии военная администрация уточнила, что информация о возгорании дома не подтвердилась.

Позже КГВА подтвердила: в результате атаки на столицу погибли три человека. Еще пятеро получили ранения.

1 сентября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.

О самой тактике врага РБК-Украина также писало: по данным Центра противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами, пытаясь истощить ПВО и парализовать жизнь столицы постоянными тревогами.

За последние недели количество таких дронов резко возросло - Россия запускает реактивные "Шахеды" практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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