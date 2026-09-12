У Києві з'являться укриття на зупинках транспорту: перші будуть протягом місяця
У Києві понад 4 тисячі укриттів різного типу. А вже впродовж найближчого місяця у місті почнуть встановлювати укриття на зупинках громадського транспорту.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у кулуарах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
"У місті понад 4 тисячі укриттів різних типів. Ми зараз робимо ремонти в тих укриттях, укриття робимо, нові відкриваємо. Що стосується мобільних укриттів: в нашому місті понад 3 мільйони мешканців, і одне мобільне укриття - це приблизно 30, ну максимум 40 людей може вмістити", - сказав Кличко.
За його словами, Київ вже закупив такі мобільні укриття, і вже найближчим місяцем отримає першу частину.
"Наскільки я пам'ятаю, 40 чи 50 штук, буде на зупинках транспорту. І цю програму ми далі продовжимо", - заявив мер Києва.
Ситуація з укриттями у Києві
Цього літа Росія почала активно бити балістикою по Києву, що загострило питання доступності укриттів у столиці. Зокрема, наприкінці липня спалахнув скандал щодо того, що людей, які хотіли в укриття, нібито не пускали в метро.
Після цього прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив перевірити укриття по всій Україні, а також забезпечити, щоб до них можна було потрапити ще до оголошення повітряної тривоги.
Крім того, росіяни активізували терор Києва реактивними дронами. Майже цілодобові атаки фактично паралізовували місто, тому Кабмін вирішив змінити алгоритми безпеки.
Зокрема, у Києві частково відновили роботу метро між берегами, скоротили комендантську годину, а також - розділили повітряну тривогу за рівнями небезпеки.