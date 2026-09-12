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В Киеве появятся укрытия на остановках транспорта: первые будут в течение месяца

19:45 12.09.2026 Сб
2 мин
Одно такое укрытие сможет вместить несколько десятков человек
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
В Киеве появятся укрытия на остановках транспорта: первые будут в течение месяца Иллюстративное фото (Getty Images)
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В Киеве более 4 тысяч укрытий разного типа. А уже в ближайший месяц в городе начнут устанавливать укрытия на остановках общественного транспорта.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в кулуарах конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

"В городе более 4 тысяч укрытий разных типов. Мы сейчас делаем ремонты в тех укрытиях, укрытия делаем, новые открываем. Что касается мобильных укрытий: в нашем городе более 3 миллионов жителей, и одно мобильное укрытие - это примерно 30, ну максимум 40 человек может вместить", - сказал Кличко.

По его словам, Киев уже закупил такие мобильные укрытия, и уже в ближайший месяц получит первую часть.

"Насколько я помню, 40 или 50 штук будет на остановках транспорта. И эту программу мы дальше продолжим", - заявил мэр Киева.

Ситуация с укрытиями в Киеве

Этим летом Россия начала активно бить баллистикой по Киеву, что обострило вопрос доступности укрытий в столице. В частности, в конце июля разгорелся скандал по поводу того, что людей, которые хотели в укрытие, якобы не пускали в метро.

После этого премьер-министр Сергей Корецкий поручил проверить укрытие по всей Украине и обеспечить, чтобы к ним можно было попасть еще до объявления воздушной тревоги.

Кроме того, россияне активизировали террор Киева реактивными дронами. Почти круглосуточные атаки фактически парализовали город, поэтому Кабмин решил изменить алгоритмы безопасности.

В частности, в Киеве частично возобновили работу метро между берегами, сократили комендантский час, а также разделили воздушную тревогу по уровням опасности.

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