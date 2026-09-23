Киянам пояснили ситуацію зі скляними зупинками та розповіли про нові мобільні укриття

У соціальних мережах розійшлася інформація про те, що на Лук'янівці після нещодавніх обстрілів нібито знову встановили нові скляні зупинки. Однак у КМДА ці чутки спростували: жодних нових павільйонів "Київпастранс" не купував, а натомість на зупинках транспорту готуються ставити перші мобільні бетонні укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті КМДА.

Скляну зупинку на Лук'янівці не встановили, а повернули

Інформація про те, що на вулиці Глибочицькій у Києві нібито встановлено нові скляні зупинки, не відповідає дійсності. Навпаки, "Київпастранс" планує почати встановлювати на зупинках громадського транспорту мобільні укриття.

Як пояснили у міськраді, зупинку на вулиці Глибочицькій змонтували ще у 2025 році й лише повертали на місце після ремонтних робіт.

"У 2026 році КП "Київпастранс" не закуповувало скляні зупинкові павільйони та не проводило робіт із їх встановлення", – йдеться у повідомленні.

У КМДА закликають медіа та користувачів соціальних мереж не маніпулювати фактами, не поширювати неперевірену інформацію та перед публікацією уточнювати дані в офіційних джерелах.

В мерії пояснили, що ці зупинкові павільйони були встановлені раніше. Їх тимчасово переміщували на час проведення ремонтних робіт на прилеглій території, а після завершення повернули на місце.

Скло на зупинках спеціальне

У "Київпастрансі" зазначили, що твердження, що скляні павільйони з’явилися після нещодавніх російських атак на Лук’янівку, є неправдивим. Також у відомстві запевнили, що ці павільйони не є травмонебезпечними.

"Скляні панелі павільйонів виготовлені з гартованого скла. У разі пошкодження воно не утворює великих гострих уламків, а розсипається на дрібні малотравматичні фрагменти за принципом автомобільного скла", – повідомили у КП.

Водночас транспортники наголосили, що зупинкові павільйони не є укриттями. Тож під час повітряної тривоги пасажирам необхідно прямувати до найближчої захисної споруди.

Що відомо про нові мобільні укриття

В КМДА також поінформували, що для посилення безпеки пасажирів КП "Київпастранс" планує придбати та встановити 14 первинних мобільних укриттів.

Частину з них розмістять на території філій і відокремлених підрозділів підприємства, частину – на зупинках наземного громадського транспорту, де потреба в таких спорудах буде визначена як першочергова.

Основне приміщення кожного такого укриття матиме площу щонайменше 30 кв. м і буде розраховане на одночасне перебування до 50 людей.