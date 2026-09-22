Рух біля Південного мосту Києва обмежили на кілька днів: де ймовірні затори
Мешканців і гостей Києва попередили про важливі зміни в русі біля Південного мосту. Транспортний потік обмежили на кілька днів в одному з напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме обмежили рух транспорту
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту довелось частково обмежити біля Південного мосту столиці:
- на естакаді в сторону Корчуватого;
- в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
Як довго триватимуть ці обмеження
Громадянам повідомили, що запроваджені обмеження заплановані у період:
- з 14:00 вівторка, 22 вересня;
- до 7:00 п'ятниці, 25 вересня.
Яка смуга руху залишається відкритою
За даними КП "Київавтошляхміст", впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на естакаді у другій смузі руху.
Отже, під час робіт транспорт може рухатись крайньою лівою смугою.
Обмеження руху біля Південного мосту Києва впродовж 22-25 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Особливості Південного мосту Києва
Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).
Його довжина становить 1256 м, а ширина - 41 м.
Розташований він у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.
В цілому міст сполучає:
- Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе - на правому березі;
- із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.
Крім того, ним пролягає Сирецько-Печерська (так звана "зелена") - лінія Київського метрополітену.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.
Крім того, ми пояснювали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили у столиці з огляду на регулярні повітряні тривоги.
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