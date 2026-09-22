Рух біля Південного мосту Києва обмежили на кілька днів: де ймовірні затори

Мешканців і гостей Києва попередили про важливі зміни в русі біля Південного мосту. Транспортний потік обмежили на кілька днів в одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім того, ним пролягає Сирецько-Печерська (так звана "зелена") - лінія Київського метрополітену .

Розташований він у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.

Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).

Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

Отже, під час робіт транспорт може рухатись крайньою лівою смугою .

За даними КП "Київавтошляхміст", впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на естакаді у другій смузі руху.

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту довелось частково обмежити біля Південного мосту столиці:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.

Крім того, ми пояснювали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили у столиці з огляду на регулярні повітряні тривоги.

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