Київ готується до зими: понад 80% будинків вже отримали акти готовності до тепла

У столиці вже 82% будинків комунальної власності отримали акти готовності до зими. Також завершено гідравлічні випробування та ремонтні роботи майже на всіх тепломагістралях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг в. о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Більшість будинків готові до подачі тепла

За словами першого заступника КМДА, станом на сьогодні 82% житлових будинків, що перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній, отримали акти готовності до опалювального періоду.

Він також звернувся до управителів будинків інших форм власності - ОСББ, ЖБК та інших – прискорити роботу з підготовки внутрішньобудинкових систем до зими.

"Звертаю увагу всіх управителів житлових будинків: оформлення актів готовності необхідно завершити вчасно. До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені", – зазначив Пантелеєв.

Він додав, що це не формальність, а підтвердження фактичної технічної готовності будинку до подачі тепла та відповідальність управителя перед мешканцями.

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Перший заступник Кличка також розповів, що у місті повністю завершено гідравлічні випробування тепломереж. Загалом виявлено 2451 пошкодження. З них 2413 вже ліквідовані. Зокрема, усунуті всі 300 пошкоджень на трубопроводах великого діаметра.

Обстріли додають роботи

Разом з тим ворожі обстріли щоразу додають роботи комунальникам. Як зазначив Пантелеєв, обстріли та балістичні атаки спричиняють нові пошкодження інженерних мереж, що впливають на їх герметичність.

"Тому нам необхідно проводити додаткові обстеження та випробування і за потреби оперативно ліквідовувати пошкодження. Роботи тривають. Загалом ситуація контрольована, усі служби працюють над тим, щоб повноцінно підготувати місто до холодів та опалювального сезону", – наголосив він.