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Киевлянам объяснили ситуацию со стеклянными остановками и рассказали о новых мобильных укрытиях

18:33 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Шиканова
Киевлянам объяснили ситуацию со стеклянными остановками и рассказали о новых мобильных укрытиях В Киеве появятся бетонные укрытия на остановках транспорта (фото: КГГА)
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В социальных сетях разошлась информация о том, что на Лукьяновке после недавних обстрелов вроде бы снова установили новые стеклянные остановки. Однако в КГГА эти слухи опровергли: никаких новых павильонов "Киевпасстранс" не покупал, а на остановках транспорта готовятся ставить первые мобильные бетонные укрытия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте КГГА.

Стеклянную остановку на Лукьяновке не установили, а вернули

Информация о том, что на улице Глубочицкой в Киеве установлены новые стеклянные остановки, не соответствует действительности. Напротив, "Киевпасстранс" планирует начать устанавливать на остановках общественного транспорта мобильные укрытия.

Как объяснили в горсовете, остановку на улице Глубочицкой смонтировали еще в 2025 году и только возвращали на место после ремонтных работ.

"В 2026 году КП "Киевпасстранс" не закупало стеклянные остановочные павильоны и не проводило работ по их установке", – говорится в сообщении.

В КГГА призывают медиа и пользователей социальных сетей не манипулировать фактами, не распространять непроверенную информацию и перед публикацией уточнять данные в официальных источниках.

В мэрии объяснили, что эти остановочные павильоны были установлены раньше. Их временно перемещали во время проведения ремонтных работ на прилегающей территории, а после завершения вернули на место.

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Стекло на остановках специальное

В "Киевпасстрансе" отметили, что утверждение, что стеклянные павильоны появились после недавних российских атак на Лукьяновку, неправдиво. Также в ведомстве заверили, что эти павильоны не являются травмоопасными.

"Стеклянные панели павильонов изготовлены из каленого стекла. В случае повреждения оно не образует больших острых обломков, а рассыпается на мелкие малотравматические фрагменты по принципу автомобильного стекла", – сообщили в КП.

В то же время транспортники подчеркнули, что остановочные павильоны не являются укрытиями. Во время воздушной тревоги пассажирам необходимо направляться в ближайшее защитное сооружение.

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Что известно о новых мобильных укрытиях

В КГГА также сообщили, что для усиления безопасности пассажиров КП "Киевпасстранс" планирует приобрести и установить 14 первичных мобильных укрытий.

Часть из них разместят на территории филиалов и обособленных подразделений предприятия, часть на остановках наземного общественного транспорта, где потребность в таких сооружениях будет определена как первоочередная.

Основное помещение каждого такого укрытия будет иметь площадь не менее 30 кв. м и будет рассчитано на одновременное пребывание до 50 человек.

Ранее мы рассказывали, что движение у Южного моста Киева ограничили на несколько дней и где вероятны пробки.

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